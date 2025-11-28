El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 18 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 5 a 7 grados, alcanzando su punto máximo hacia la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 18 grados. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será seco y soleado, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, especialmente en la mañana. A medida que avance el día, la disminución de la humedad contribuirá a una sensación más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, la brisa será mayormente suave y no se anticipan condiciones adversas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

El amanecer se producirá a las 08:16 y el ocaso a las 18:07, lo que proporciona un amplio margen para aprovechar la luz del día. En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin la preocupación de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.