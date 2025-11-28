El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, alcanzando los 9 grados hacia media mañana. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 15 grados en las horas centrales. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo a un 35% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, creará un ambiente seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. A medida que el sol se ponga a las 18:00, la temperatura comenzará a descender rápidamente, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

La visibilidad será excelente, gracias a la claridad del cielo, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas de los alrededores. Este clima despejado y fresco es perfecto para realizar actividades como senderismo o paseos por el campo, así como para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los bares y restaurantes de la ciudad.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.