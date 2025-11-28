El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 18 grados , comenzando con un fresco de 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando ligeramente hasta alcanzar un 60% al caer la noche. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, cuando se registren ráfagas de hasta 17 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, aunque se recomienda a los transeúntes que se vistan adecuadamente para el fresco de la mañana y la noche.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear por el campo, disfrutar de un picnic o realizar deportes. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 18:07 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.
En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un viento ligero que hará que la experiencia al aire libre sea placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad, aprovechando las condiciones favorables que nos brinda el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.
