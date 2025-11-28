El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 7 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 18 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 42% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica podría ser más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la mañana y la primera parte de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, lo que contribuirá a una sensación más cálida en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día completamente seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:16 y el ocaso a las 18:07, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar del día. En resumen, Bormujos experimentará un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura sin ser incómodos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.