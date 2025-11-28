El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C a las 5°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 5°C, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo continuará despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 18:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 15°C en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes densas, hará que la sensación térmica sea bastante agradable. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12°C hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 44% en las horas de la tarde. Esto sugiere que el ambiente será relativamente seco, lo que contribuirá a una sensación de frescura y confort.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Estos vientos serán más notables durante la mañana y la tarde, pero se calmarán hacia la noche, lo que permitirá que las temperaturas desciendan de manera más pronunciada.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 17:56 horas. Las temperaturas nocturnas se situarán en torno a los 7°C, lo que requerirá una chaqueta ligera para quienes planeen estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.