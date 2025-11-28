El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Baeza se despertará con un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. La temperatura al inicio del día rondará los 4 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir temprano.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando lentamente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 38% y el 81% a lo largo del día. Esto significa que, aunque el tiempo será mayormente seco, la humedad podría hacer que la sensación de frío sea un poco más intensa en las horas más frescas.

El viento soplará desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Durante la tarde, se espera que el viento se mantenga en torno a los 8 km/h, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 12 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 17:55, marcando el inicio de un ambiente más fresco y tranquilo.

En resumen, el día en Baeza se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. La ausencia de precipitaciones y el viento suave permitirán que los habitantes y visitantes de la ciudad aprovechen al máximo este día de finales de noviembre. Es un buen momento para pasear por las calles históricas de Baeza, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en los espacios públicos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.