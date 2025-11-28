El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6-7 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados. Este ascenso térmico será especialmente notable en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo a un 30% en las horas más cálidas. Esto, junto con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente se sienta fresco pero cómodo, sin la sensación de bochorno que a veces acompaña a la humedad alta.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento sople con mayor intensidad en las horas de la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 14 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante que complementará las temperaturas agradables.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los ciudadanos de Baena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

El orto se producirá a las 08:10 y el ocaso a las 17:59, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo de hoy en Baena será ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.