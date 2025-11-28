El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Ayamonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con mínimas de 7 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales. Este rango de temperaturas es ideal para disfrutar de paseos y actividades al exterior, ya que no se prevén cambios bruscos que puedan afectar el bienestar de los ciudadanos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 37% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. A medida que la tarde avance, la humedad aumentará ligeramente, pero no se espera que cause incomodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento fresco contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, haciendo que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por el campo.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, lo que significa que los habitantes de Ayamonte pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado y soleado.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los días más fríos del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.