El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Arahal se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una luminosidad excepcional durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. En la mañana, se registrarán temperaturas frescas, comenzando en torno a los 7 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual que permitirá disfrutar de un ambiente más cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y alcanzando un 67% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero a medida que el día avance, la combinación de temperaturas más altas y una humedad moderada hará que el tiempo sea más agradable. No se prevén precipitaciones, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 11 km/h. Predominarán las direcciones del este y noreste, lo que aportará una brisa fresca y agradable, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 17 km/h en momentos puntuales, pero en general, se mantendrá en un rango que no resultará incómodo para los habitantes de Arahal.

Este clima despejado y templado es ideal para actividades al aire libre, por lo que se recomienda aprovechar el día para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar los paisajes de la zona en todo su esplendor. En resumen, Arahal disfrutará de un día perfecto para salir y disfrutar de las actividades cotidianas, con un tiempo que invita a estar en contacto con el exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.