El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 4 grados . La sensación de frío será notable, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta por la mañana, disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort en las horas centrales del día. La humedad se situará en torno al 42% por la tarde, lo que es bastante aceptable para esta época del año.

El viento, que soplará mayormente del sureste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 5 y 9 km/h. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no se prevén rachas fuertes que puedan incomodar a los transeúntes. La dirección del viento también ayudará a mantener el ambiente fresco, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones meteorológicas adversas. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

El orto se producirá a las 08:10, y el ocaso será a las 17:58, lo que proporciona un día relativamente corto, típico de esta época del año. La luz solar será un factor importante para elevar las temperaturas en las horas centrales del día, por lo que se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables en la tarde y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.