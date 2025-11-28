El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que invita a los residentes y visitantes a aprovechar al máximo el día al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 17 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este rango de temperaturas es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén extremos que puedan incomodar a quienes decidan salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de bochorno, lo que contribuye a un ambiente agradable para disfrutar de paseos o reuniones al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. Sin embargo, la intensidad del viento no será suficiente para causar molestias, lo que permitirá que los habitantes de Almonte disfruten de un día tranquilo.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una visita a los mercados locales o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Con el orto a las 08:18 y el ocaso a las 18:09, los habitantes de Almonte podrán disfrutar de casi diez horas de luz solar, lo que les permitirá aprovechar al máximo el día. En resumen, el tiempo de hoy en Almonte se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural y de la comunidad, con condiciones perfectas para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.