El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Aljaraque se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una luminosidad notable durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo se mantendrá en "despejado", lo que sugiere que no se esperan nubes que puedan interferir con la visibilidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 18 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán en la madrugada y primeras horas de la mañana, con mínimas de 5 a 8 grados. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% en las primeras horas y disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que el ambiente se sienta más fresco durante la mañana, pero más cómodo a medida que la temperatura aumenta.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento ligero a moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Aljaraque pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para aprovechar el sol y realizar actividades que requieran de un buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.