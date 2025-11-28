El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados , y alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este ascenso gradual en la temperatura permitirá disfrutar de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 43% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y agradable, propicio para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, predominando direcciones como el noreste y el este. Las velocidades del viento oscilarán entre 2 y 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas centrales del día. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar del aire libre sin preocupaciones. Las condiciones meteorológicas son perfectas para actividades familiares, paseos por el campo o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que el sol se ponga a las 18:07, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche. La transición de la tarde a la noche será suave, con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas en un ambiente tranquilo.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que el invierno se instale por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.