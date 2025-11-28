El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 2 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance los 12 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 59% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección, pasando a ser del noreste y disminuyendo su intensidad, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 18 km/h, pero no se anticipan condiciones adversas.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, el orto se producirá a las 08:08, brindando luz natural a la ciudad. La puesta de sol, por otro lado, ocurrirá a las 17:58, marcando el final de un día que, aunque fresco, será soleado y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se presenta como una jornada ideal para salir y disfrutar del entorno natural, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día. Los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades con la certeza de que el tiempo será favorable, sin riesgo de lluvias y con un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.