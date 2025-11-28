El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, comenzando en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 37% en las horas de mayor calor. Esto significa que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que significa que es un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o visitas a lugares históricos de la ciudad. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que los planes no se verán interrumpidos por el mal tiempo.

El orto se producirá a las 08:15, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 18:07, ofreciendo una puesta de sol que promete ser espectacular. Este contraste entre el día soleado y la noche despejada permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y sereno al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día que invita a salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar deporte, pasear o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.