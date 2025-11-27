El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima despejado y agradable este 27 de noviembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre, ya que la ausencia de nubes y la baja probabilidad de precipitación, que se mantiene en un 0%, garantizan que no habrá interrupciones por lluvias. La humedad relativa también se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento, que soplará mayormente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre. Sin embargo, la brisa fresca será un alivio ante el sol radiante.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:06. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 9 grados , lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta si se planea salir.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo soleado y temperaturas agradables. La combinación de cielos despejados, temperaturas moderadas y la ausencia de lluvias promete un día ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural y de la comunidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.