El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Utrera se verá beneficiada por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Esta situación meteorológica es ideal para realizar actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque las mañanas serán frescas, el sol brindará un calor agradable durante las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A lo largo de la mañana, la humedad se situará en torno al 61%, disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles de alrededor del 40% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación de calor sea más placentera, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 24 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución en actividades que puedan verse afectadas por ráfagas fuertes.

El orto se producirá a las 08:14 y el ocaso a las 18:07, lo que significa que los días comienzan a acortarse, pero aún se podrá disfrutar de una buena cantidad de luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado hace de este día una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza de Utrera.

En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo despejado que permitirá apreciar el sol durante gran parte del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.