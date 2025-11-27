El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 10 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en comparación con las temperaturas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que el termómetro se mantenga en torno a los 9 grados durante las horas centrales, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que comenzarán en un 62% por la mañana y descenderán a un 42% en las horas más cálidas, se anticipa que la combinación de temperaturas y humedad generará un ambiente seco y agradable, ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar una sensación refrescante. Las ráfagas máximas alcanzarán hasta 29 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad del viento, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá riesgo de mal tiempo.

El orto se producirá a las 08:06, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso está previsto para las 17:55, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada bajo el sol. En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.