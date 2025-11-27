El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , comenzando con un fresco de 8 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo en la tarde, alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 29% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será agradable, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para salir a caminar, hacer deporte o disfrutar de un café en una terraza.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 12 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, el viento no será un factor que impida disfrutar de las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el tiempo inestable. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día completamente seco y soleado.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:07, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche. La transición hacia la tarde y la noche será suave, permitiendo disfrutar de un atardecer despejado y fresco.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.