El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y los 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 grados a las 4 y 5 de la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 17 grados en la tarde, alrededor de las 3 y 4. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 9 de la noche. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% en la madrugada y disminuyendo a un 42% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 61% al final del día. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, hará que el tiempo se sienta cómodo, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 11 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Este viento fresco ayudará a mantener el ambiente agradable, aunque se recomienda tener precaución en actividades que puedan verse afectadas por ráfagas fuertes.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielo despejado y un viento fresco que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.