El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

La jornada del 27 de noviembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 11 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 49% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la tarde y al caer la noche. La dirección del viento será constante, lo que podría ser favorable para quienes disfrutan de actividades como el senderismo o el ciclismo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de La Rinconada podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para realizar planes al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:15, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 18:07, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 8 grados hacia el final del día.

En resumen, el 27 de noviembre se perfila como un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en La Rinconada, con un tiempo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.