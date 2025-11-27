El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en comparación con las temperaturas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el termómetro marque 10 grados a media tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y disminuyendo a un 35% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es favorable para quienes planean salir a disfrutar del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan resultar peligrosas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que el tiempo seco permitirá disfrutar de actividades sin la preocupación de un cambio repentino en las condiciones meteorológicas.

El amanecer se producirá a las 08:10 y el ocaso será a las 18:02, lo que brinda un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.