El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 4 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente, especialmente en las primeras horas, cuando el frío puede ser más intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a una sensación de frescura, pero sin llegar a ser incómoda. A lo largo del día, no se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una ligera sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable tener en cuenta estas condiciones si se planea estar al aire libre, ya que el viento puede ser más notable en las zonas menos protegidas.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 18:00, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar rápidamente. La noche se presentará clara y fría, con temperaturas que podrían descender hasta los 0 grados, por lo que se aconseja a los habitantes de Priego de Córdoba que se preparen para un descenso significativo en la temperatura al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables durante el día y un viento moderado. Sin embargo, es importante abrigarse adecuadamente para las horas más frías de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.