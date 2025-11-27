El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 3 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, la sensación térmica será más llevadera gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que contribuirá a un día seco y soleado.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos provenientes del noreste a una velocidad de 8 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En las horas centrales, la velocidad del viento se mantendrá entre 6 y 10 km/h, lo que no debería causar molestias significativas. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que el viento cambie de dirección, soplando del norte a una velocidad de 8 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa fresca.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 18:00, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es ideal para actividades al aire libre, ya que se prevé un día soleado y seco, con temperaturas agradables durante las horas centrales. La combinación de un cielo despejado y la ausencia de precipitaciones hará que sea un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. Recuerde abrigarse un poco en las horas más frías de la mañana y la tarde, pero aproveche el sol durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.