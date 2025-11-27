El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados a mediodía. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento moderado será un aliado para quienes planeen actividades al aire libre, ya que contribuirá a mitigar el calor del sol.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que los habitantes de Palma del Río disfruten de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 08:13, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 18:04, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada. En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.