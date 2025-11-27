El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 17 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 26% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más fresca en las primeras horas, especialmente al amanecer. A medida que avance el día, la combinación de temperaturas más altas y menor humedad proporcionará un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que variarán entre 8 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, lo que podría afectar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:07, marcando el final de un día soleado. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, y se espera que al caer la noche, el ambiente se torne más fresco, con valores que rondarán los 9 grados .

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.