El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una luminosidad excepcional durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo se mantiene constante, con un predominio de condiciones despejadas que invitan a salir y disfrutar de actividades al aire libre.

Las temperaturas en la localidad oscilarán entre los 6 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque los 13 y 14 grados, respectivamente. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 10 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo hasta un 27% en las horas más cálidas del día. Este descenso en la humedad, combinado con las temperaturas agradables, creará un ambiente propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. Este viento, aunque moderado, no debería representar un inconveniente para las actividades al aire libre, sino más bien un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de Osuna bajo un cielo despejado y temperaturas agradables, con un viento que aportará frescura sin ser excesivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.