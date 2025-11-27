El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que promete un día luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 9 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados a las 05:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 8 grados a las 09:00 y 10 grados a las 21:00. La tarde será la más cálida, con temperaturas que llegarán hasta los 15 grados entre las 14:00 y las 16:00, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% a la medianoche y descendiendo hasta un 27% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las bajas temperaturas matutinas. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 14 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un buen momento para aprovechar el aire libre y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.