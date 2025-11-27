El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Montilla se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 32% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más llevadera gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes salgan a la calle tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

La salida del sol está programada para las 08:10, y el ocaso se producirá a las 18:01, lo que brinda un buen número de horas de luz natural para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para paseos y actividades al aire libre, así como para disfrutar de la belleza del paisaje montillano.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, Montilla disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.