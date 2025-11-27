El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una luminosidad excepcional durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorecerá actividades al aire libre y paseos por la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 18 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados entre las 02:00 y las 08:00 horas. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 18 grados a las 16:00 horas, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 7 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% a las 00:00 horas y disminuyendo a un 48% a las 10:00 horas. A lo largo del día, se espera que la humedad se mantenga en niveles relativamente bajos, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. Hacia la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 69% a las 21:00 horas, pero sin llegar a niveles que puedan afectar la comodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 11:00 y las 12:00 horas, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, el viento será constante, pero no se prevén condiciones que puedan causar molestias significativas.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea perfecta para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.