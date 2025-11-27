El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

A las primeras horas del día, la temperatura se situará en torno a los 6 grados, con una sensación térmica que podría bajar a 3 grados debido a la presencia de vientos. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde, cuando podría descender a 4 grados.

En cuanto a los vientos, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 39 km/h. Estas ráfagas serán más intensas durante la mañana y la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un entorno natural. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque se recomienda tener precaución con la exposición prolongada, especialmente durante las horas centrales del día.

El orto se producirá a las 08:08 y el ocaso a las 17:58, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para aprovechar. En resumen, Martos disfrutará de un día despejado y fresco, con temperaturas agradables en las horas centrales y vientos moderados que aportarán un toque de frescura al ambiente. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas más bajas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.