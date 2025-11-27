El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una luminosidad notable durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo a un 26% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se anticipan condiciones de incomodidad por la humedad, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para aquellos que deseen realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o cualquier evento al exterior.

El amanecer se producirá a las 08:12 y el ocaso a las 18:05, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este un día ideal para salir y disfrutar de la belleza de Marchena.

En resumen, el tiempo de hoy en Marchena se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos esta jornada para conectar con la naturaleza y disfrutar de las actividades que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.