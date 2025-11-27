El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 17 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 6 grados, pero a medida que avance el día, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 17 grados. Este aumento térmico será especialmente notable en las horas centrales del día, donde se podrá disfrutar de un tiempo más cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 29% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance la jornada, permitiendo que los residentes y visitantes de Mairena del Aljarafe disfruten de un ambiente más templado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 34 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, el viento disminuirá en intensidad hacia la tarde y la noche, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan más estables.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia y el cielo despejado son ideales para actividades al exterior, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

El orto se producirá a las 08:15 y el ocaso a las 18:08, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para aprovechar el día. En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y fresco, perfecto para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.