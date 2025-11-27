El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 6 grados a las 00:00 y se mantendrá en cifras similares hasta las 02:00. A partir de las 03:00, se espera que la temperatura descienda ligeramente a 5 grados, manteniéndose en este rango hasta las 08:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 9 grados a las 11:00 y llegando a los 13 grados entre las 14:00 y las 15:00, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% a las 00:00 y descendiendo a un 30% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 11:00 y las 12:00, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que refresque el ambiente. A lo largo de la tarde, el viento disminuirá gradualmente, manteniéndose en torno a los 5 km/h hacia el final del día.

No se esperan precipitaciones en Lucena, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.