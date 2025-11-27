El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 17 grados , comenzando con un fresco de 7 grados en la madrugada y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% en la mañana y descendiendo a un 61% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se experimentará una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es positivo para quienes planean salir a disfrutar del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas. Sin embargo, estas condiciones no deberían representar un inconveniente significativo, ya que el viento será constante y no excesivamente fuerte.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean asistir a eventos o realizar actividades recreativas en la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:14, brindando una hermosa luz matutina que acompañará el inicio del día, mientras que el ocaso se espera para las 18:04, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del sol y el cielo despejado. En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.