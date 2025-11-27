El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, lo que favorecerá actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 6 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 3 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 11 grados a las 14:00 horas y llegando a un máximo de 13 grados hacia las 15:00 horas. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 7 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 37% en horas de la tarde. Esto sugiere un ambiente seco que, combinado con la ausencia de precipitaciones, permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente despejado, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el sol y la buena visibilidad que se presentará a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.