El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que comenzará a asomarse alrededor de las 08:20. A medida que avance el día, las temperaturas irán en ligero ascenso, comenzando en torno a los 9 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 27% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, se sentirá más cómodo conforme la temperatura aumente y la humedad disminuya. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las primeras horas, ya que las temperaturas matutinas pueden resultar frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte a una velocidad de entre 7 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 16 km/h en las horas más activas del día. Este viento del norte contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:12, marcando el inicio de una noche que se espera igualmente despejada. La combinación de cielos claros y temperaturas moderadas hará que la noche sea propicia para actividades nocturnas, ya sea en casa o en la calle.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.