El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 17 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 9 grados a las 00:00 horas y subiendo gradualmente hasta llegar a los 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% a primera hora y descendiendo hasta un 26% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que salgan temprano.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 8 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando su punto máximo a las 14:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Lebrija pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 18:09 horas, marcando el final de un día soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, el termómetro se sitúe alrededor de los 10 grados. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que, si planean salir por la noche, lleven una chaqueta ligera para mantenerse cómodos.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, ideal para aprovechar el día antes de que el frío del invierno se instale por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.