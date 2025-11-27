El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas pero cómodas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 7 grados , y a lo largo de la mañana, se espera que fluctúe entre 5 y 7 grados, alcanzando un máximo de 8 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% y descendiendo gradualmente hasta un 36% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, especialmente en las horas de la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. Esto puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esta ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado, hace que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a lugares históricos de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 18:00 horas. El ocaso se producirá a las 17:57, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente despejada y fresca, con temperaturas que caerán a 6 grados en las horas nocturnas.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente fresco, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día propicio para salir y aprovechar el entorno natural y cultural de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.