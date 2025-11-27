El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable entre 8 y 9 grados hasta las 09:00, momento en el que comenzará a ascender. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados, y por la tarde, se espera un máximo de 18 grados a las 16:00 horas. Este aumento térmico será bien recibido, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 72%, disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 50% a las 10:00. Esta reducción en la humedad, combinada con el aumento de la temperatura, hará que el tiempo se sienta más cálido y cómodo a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h hacia el mediodía. A lo largo de la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance picos de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento variará, predominando del noreste en las horas centrales.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Huelva pueden disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 08:19 y el ocaso a las 18:11, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Huelva será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.