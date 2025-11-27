El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 16 grados por la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será cálido, las mañanas y noches serán frescas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano o tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 29% por la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será seco, la sensación de frescura en las primeras horas podría ser notable. A medida que avance el día, la disminución de la humedad contribuirá a una sensación más cálida y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas donde el viento pueda ser más intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos familiares o eventos deportivos. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también brindarán una excelente oportunidad para disfrutar de la puesta de sol, que se espera para las 18:07, un momento perfecto para relajarse y apreciar el final del día.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para actividades al exterior, ya sea un paseo, un picnic o simplemente disfrutar del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.