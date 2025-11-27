El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 5 grados, mientras que durante las horas centrales del día, se alcanzarán máximas de hasta 15 grados. Este ascenso térmico será más notable a partir del mediodía, cuando el sol esté en su punto más alto, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 26% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más llevadera gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se esperan lluvias en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad variable, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Predominará la dirección noreste, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, la intensidad del viento no será suficiente para causar incomodidades significativas.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:03, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7 grados por la noche. La combinación de un cielo despejado y la baja humedad permitirá que las temperaturas caigan rápidamente al caer el sol, por lo que se recomienda abrigarse si se planea salir en la noche.

En resumen, el día en Écija se perfila como ideal para actividades al aire libre, con un tiempo soleado y fresco, sin riesgo de lluvias y con un viento moderado que aportará un toque de frescura. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece este 27 de noviembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.