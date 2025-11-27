El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 17 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 29% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el aire será fresco, la sensación térmica será bastante confortable, especialmente para aquellos que planeen salir a caminar o realizar actividades deportivas.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que las ráfagas podrían ser más intensas en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la ciudad. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:08, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera durante la noche. La transición de la tarde a la noche será suave, con un ambiente tranquilo y despejado.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.