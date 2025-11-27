El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 15 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 3 grados, pero a medida que avance el día, se espera que el termómetro alcance los 15 grados en las horas más cálidas. Este ascenso térmico será más notable entre las 10:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% por la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con el cielo despejado, permitirá que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que el sol se asome con fuerza, lo que es ideal para quienes buscan aprovechar el día para paseos o actividades recreativas.

El orto se producirá a las 08:12 y el ocaso a las 18:01, lo que brindará un total de más de 9 horas de luz solar. Este clima favorable invita a disfrutar de la belleza de Córdoba, ya sea en parques, plazas o simplemente paseando por sus calles. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la ciudad y sus encantos bajo un cielo despejado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.