El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 9 grados a las 09:00 y continúe subiendo hasta llegar a los 12 grados a las 11:00. El mediodía será el momento más cálido, con temperaturas que alcanzarán los 15 grados a las 13:00 y 14:00, y un leve aumento a 16 grados a las 15:00 y 16:00. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 19:00 y cerrando el día con 8 grados a las 23:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% durante la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 54% a las 09:00. A medida que el día avanza, la humedad seguirá bajando, alcanzando un mínimo del 32% a las 15:00, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más seco y cómodo. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, llegando a un 67% a las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 11:00 y 12:00, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado. Con el orto a las 08:15 y el ocaso a las 18:07, los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de una jornada luminosa y propicia para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.