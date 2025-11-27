El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 9 grados a las 09:00 y continúe subiendo hasta llegar a los 12 grados a las 11:00. El mediodía será el momento más cálido, con temperaturas que alcanzarán los 15 grados a las 13:00 y 14:00, y un leve aumento a 16 grados a las 15:00 y 16:00. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 19:00 y cerrando el día con 8 grados a las 23:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% durante la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 54% a las 09:00. A medida que el día avanza, la humedad seguirá bajando, alcanzando un mínimo del 32% a las 15:00, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más seco y cómodo. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, llegando a un 67% a las 21:00.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 11:00 y 12:00, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado. Con el orto a las 08:15 y el ocaso a las 18:07, los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de una jornada luminosa y propicia para salir y disfrutar de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.
- Córdoba adelanta este año el encendido de Navidad: ya hay fecha confirmada
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- El Ayuntamiento de Córdoba deberá abonar más de 300.000 euros por retrasos en el pago de una obra
- Córdoba enciende la Navidad: todos los detalles del alumbrado y las claves del show de luz y sonido de Cruz Conde
- El Monje' de Puente Genil: retrato del fugitivo que inquieta a un pueblo y desafía a la Policía
- Trabajadores de Hitachi se manifiestan este miércoles durante tres horas en torno a la ronda de Poniente y la avenida de Manolete
- Los Reyes aceptan presidir la coronación de la Virgen de Luna que organizan Pozoblanco y Villanueva de Córdoba
- Abre una nueva pastelería artesanal de Córdoba donde probar auténtica repostería francesa: “La mejor tarta de limón de Córdoba”