El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 18 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 7 grados, pero a medida que avance el día, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 18 grados. Este ascenso térmico será especialmente notable en las horas centrales del día, donde se prevé un ambiente cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 27% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de calor será confortable, sin llegar a ser sofocante. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que facilitará la realización de actividades recreativas y deportivas.

El orto se producirá a las 08:20 y el ocaso a las 18:12, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de esta jornada una experiencia placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.