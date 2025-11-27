El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, especialmente en las primeras horas del día.

La temperatura comenzará en torno a los 7 grados a las 00:00 horas, y se mantendrá en niveles similares durante la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 8 grados a las 10:00 horas. La temperatura máxima del día se prevé que llegue a los 15 grados en la tarde, alrededor de las 15:00 horas, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 70% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con el cielo despejado, hará que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la mañana y a primera hora de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Carmona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

El orto se producirá a las 08:14 horas y el ocaso a las 18:05 horas, lo que proporcionará un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.