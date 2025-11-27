El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 17 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad, brindando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados. Durante la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 8 grados a las 00:00 horas y descendiendo hasta los 6 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, se espera que el tiempo se mantenga cómodo, especialmente en las horas centrales, cuando el sol esté en su apogeo.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% a medianoche y disminuyendo gradualmente a un 29% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco por la mañana, la sensación térmica mejorará a medida que la humedad disminuya y las temperaturas aumenten. Por la noche, la humedad volverá a aumentar, alcanzando un 67% hacia las 23:00 horas, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, el viento no será un factor perturbador, ya que se mantendrá dentro de rangos moderados.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un buen momento para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.