El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 14 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura mínima de 5 grados a las 7 de la mañana. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 14 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 30% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser más fresca en las primeras horas, especialmente con el viento que soplará desde el noreste.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para paseos y eventos al exterior. La visibilidad será excelente, gracias a la ausencia de nubes y la baja humedad, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 8 de la tarde. El ocaso se producirá a las 18:00, marcando el inicio de un ambiente más fresco y tranquilo. La noche se presentará despejada, lo que permitirá observar un cielo estrellado, ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.