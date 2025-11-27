El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para realizar actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 17 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se prevén temperaturas más frescas, alcanzando un mínimo de 7 grados a las 3 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 17 grados hacia las 3 de la tarde, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a un 24% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será seco y despejado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los habitantes y visitantes disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se experimentarán en las horas centrales del día, alcanzando su máximo a las 2 de la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución en actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

El orto se producirá a las 8:14 y el ocaso a las 18:08, lo que permitirá disfrutar de un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.